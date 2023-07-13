رابط نتائج الثانوية العامة 2023- موعد إعلان نتائج الثانوية العامة التوجيهي 2023- مع قرب موعد إعلان نتائج الثانوية العامة، يزداد البحث عن إعلان نتائج امتحانات التوجيهي في فلسطين، الموعد الذي تنتظره الآلاف من الأسر الفلسطينية، لمعرفة نتيجة أبنائها لتحديد مسار حياتهم المهم، لذا يحرص فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية على نشر رابط نتائج الثانوية العامة 2023- موعد إعلان نتائج الثانوية العامة التوجيهي 2023.

موعد إعلان نتائج الثانوية العامة التوجيهي 2023

وكشف مصدر في وزارة التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، عن موعد إعلان نتائج الثانوية العامة "التوجيهي".

وبين المصدر، أنّ نتائج الثانوية العامة - توجيهي 2023 لهذا العام ستعلن نهاية الأسبوع المقبل، مُشيراً إلى أنّ عملية التصحيح في كافة المراكز تنتهي غداً الخميس، ما يتيح استكمال الإجراءات المتبقية لإعلان نتائج توجيهي 2023 مع نهاية الأسبوع القادم.





يشار إلى أن نحو 87 ألف طالب وطالبة من القدس والضفة وقطاع غزة ، تقدموا في السابع من حزيران/يونيو الماضي لامتحانات الثانوية العامة توجيهي 2023.

وتحرص وكالة فلسطين اليوم الإخبارية على نشر رابط نتائج الثانوية العامة 2023، المستمد من موقع وزارة التربية والتعليم، ويمكن معرفة النتيجة من خلال الدخول للموقع.

رابط معرفة نتيجة الثانوية العامة 2023

ويمكن للطالب الدخول للموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العالي في فلسطين من هنا

قم بإدخال اسم الطالب أو رقم الجلوس المكون من ما بين 6 إلى 8 أرقام.

يتعين تحديد واختيار نتائج امتحان الثانوية العامة في فلسطين، وتحديد الفرع العلمي والأدبي لتحقيق تقديرات الطلاب.

انتظر قليلاً لتحصل على نتيجة توجيهي فلسطين الخاصة بابنك.