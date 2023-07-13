السلطة تفرج عن القيادي حمامرة وتواصل اعتقال آخرين

أفرجت مخابرات السلطة عن القيادي الشيخ المجاهد جمال حمامرة (56 عاماً) القيادي البارز في حركة الجهاد الإسلامي من بلدة حوسان قضاء مدينة بيت لحم، عقب اعتقال دام 4 أيام، وحملة تنديد واستنكار لمواصلة جريمة الاعتقال السياسي.

وأفادت مصادر خاصة أنه تم الإفراج عن القيادي حمامرة مساء اليوم بعد مصادرة هاتفه، واشتراط عودته للمقابلة يوم الاثنين القادم دون الكشف عن أسباب وتفاصيل جريمة الاعتقال.

وأقدمت أجهزة أمن السلطة على مهاجمة الوقفة التضامنية مع الشيخ المجاهد جمال حمامرة أمام محكمة بيت لحم ظهر اليوم الأربعاء، والاعتداء على عائلته ومصادرة هواتفهم واختطاف نجله محمد (17 عاماً)، وإصابة ابنة أخيه مجدل (8 سنوات) نتيجة الاعتداء ونقلها للمستشفى.

وكانت مخابرات السلطة قد اعتقلت القيادي حمامرة يوم الأحد الماضي بعد استدعاءه للمقابلة في مقرها، فيما كانت مخابرات الاحتلال تستهدفه بطلب مقابلتها الخميس الماضي.

يذكر أن أجهزة أمن السلطة اعتقال كل من المجاهدين: مراد ملايشة (34 عامًا) ومحمد براهمة (37 عامًا) من جنين، وجميل جمال جعار (24 عامًا) من طولكرم، وسلامة عبد الجواد (30 عاماً) من مخيم عسكر الجديد بنابلس، وقيس أبو مارية (24 عامًا) من بيت أمر بالخليل، ومحمد جمال حمامرة (17 عاماً) من بيت لحم.