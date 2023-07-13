أسعار متوسط عيارات الذهب في فلسطين اليوم الخميس 13-7-2023

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:13 ص
13 يوليو 2023
أسعار متوسط عيارات الذهب في فلسطين اليوم الخميس 13-7-2023
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سجل متوسط اسعار الذهب بجميع العيارات اليوم الخميس 13-7-2023، بأسواق المال في فلسطين بالشيكل الإسرائيلي والدولار الأمريكي على النحو الآتي:

الوحدة   شيكل     دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار  2 بلغ  228.93 شيكل و62.97 دولار .

سعر الذهب عيار 22 بلغ   209.86 شيكل و57.72 دولار .

اسعار الذهب عيار 21 بلغ   200.32 شيكل و55.10 دولار .

اسعار الذهب عيار 18 بلغ  171.70 شيكل و47.23 دولار .

سعر الذهب عيار 14 بلغ 133.54 شيكل  و36.73 دولار .

سعر الذهب عيار 12 بلغ  114.47 شيكل و31.48

اسعار أوقية الذهب بلغ  7,120 شيكل و1,958 دولار .

اسعار جنيه الذهب بلغ   1,603 شيكل و440.79 دولار .

اسعار كيلو الذهب بلغ   228,932 شيكل  و62,968 دولار .

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