أسعار متوسط عيارات الذهب في فلسطين اليوم الخميس 13-7-2023

سجل متوسط اسعار الذهب بجميع العيارات اليوم الخميس 13-7-2023، بأسواق المال في فلسطين بالشيكل الإسرائيلي والدولار الأمريكي على النحو الآتي:

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 2 بلغ 228.93 شيكل و62.97 دولار .

سعر الذهب عيار 22 بلغ 209.86 شيكل و57.72 دولار .

اسعار الذهب عيار 21 بلغ 200.32 شيكل و55.10 دولار .

اسعار الذهب عيار 18 بلغ 171.70 شيكل و47.23 دولار .

سعر الذهب عيار 14 بلغ 133.54 شيكل و36.73 دولار .

سعر الذهب عيار 12 بلغ 114.47 شيكل و31.48

اسعار أوقية الذهب بلغ 7,120 شيكل و1,958 دولار .

اسعار جنيه الذهب بلغ 1,603 شيكل و440.79 دولار .

اسعار كيلو الذهب بلغ 228,932 شيكل و62,968 دولار .