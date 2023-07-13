أسعار متوسط عيارات الذهب في فلسطين اليوم الخميس 13-7-2023

سجل متوسط اسعار الذهب بجميع العيارات اليوم الخميس 13-7-2023، بأسواق المال في فلسطين بالشيكل الإسرائيلي والدولار الأمريكي على النحو الآتي:
الوحدة شيكل دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 2 بلغ 228.93 شيكل و62.97 دولار .
سعر الذهب عيار 22 بلغ 209.86 شيكل و57.72 دولار .
اسعار الذهب عيار 21 بلغ 200.32 شيكل و55.10 دولار .
اسعار الذهب عيار 18 بلغ 171.70 شيكل و47.23 دولار .
سعر الذهب عيار 14 بلغ 133.54 شيكل و36.73 دولار .
سعر الذهب عيار 12 بلغ 114.47 شيكل و31.48
اسعار أوقية الذهب بلغ 7,120 شيكل و1,958 دولار .
اسعار جنيه الذهب بلغ 1,603 شيكل و440.79 دولار .
اسعار كيلو الذهب بلغ 228,932 شيكل و62,968 دولار .