ميتشل:اوباما أبلغني بذل كل الجهود لبدء المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين على الفور

فلسطين اليوم- ترجمة خاصة

صرح المبعوث الأمريكي للمنطقة جورج ميتشل بان الرئيس الأمريكي باراك اوباما معني بإجراء مفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين للمضي قدما في عملية السلام.

وحسب أقواله التى أوردها موقع يديعوت " قد ابلغني اوباما بأنه يجب علي بذل جهود كبيرة لتهيئة الظروف بين الطرفين لكي يستطيعان البدء بالمفاوضات فورا".

وجاءت أقوال ميتشيل في مطلع مؤتمر الدول المانحة في أوسلو وحسب أقواله فان اتفاق سلام وتطبيع بين إسرائيل والدول العربية سيخدم المصالح الأمنية الأمريكية لذلك من المهم بناء مؤسسات السلطة الفلسطينية لتشق الطريق نحو حل الدولتين.