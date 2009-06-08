« حماس »: الأمن الفلسطيني في الضفة يعتقل 15 من أنصار « حماس » و3 من « الجهاد »

فلسطين اليوم-رام الله

كشفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية الموالية لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، اعتقلت 15 من أنصار الحركة أمس الأحد (7/6) بينهم شقيق النائب الأسير خليل الربعي، وشقيق الشهيد القسامي سائد عواد، واقتحمت 4 مساجد في بلدة يطا، كما اعتقلت 3 من أنصار حركة الجهاد الإسلامي في طولكرم.

وأوضحت الحركة أن قوات كبيرة من جهاز الاستخبارات العسكرية، اقتحمت الليلة الماضية قرية عقابا غرب مدينة طوباس، وشنت حملة مداهمات واسعة لمنازل أنصار "حماس" في القرية، واعتقلت عددا منهم، عرف من المعتقلين: باسم محمد أبو عرة، أيمن أحمد أبوعرة، أشرف وليد أبوعرة، عادل فواز أبوعرة، وسمير أبو الفدا.

وأضافت "حماس" أن الأجهزة الأمنية في محافظة الخليل.شنت حملة مداهمات واعتقالات واسعة في بلدة يطا جنوب الخليل واعتقلت 6 من أنصار حماس في البلدة عرف منهم الأسير المحرر تيسير الربعي (شقيق النائب الأسير خليل الربعي)، وأسامة الحمامد.كما سلمت بلاغات استدعاء لـ 28 مواطنا بمراجعة مقراتها الأمنية.

كما داهمت هذه الأجهزة، خلال هذه الحملة 4 من مساجد البلدة من بينها مسجد الفتح المبين، واقتحم أفرادها هذه المساجد بأحذيتهم بحسب ما أكد شهود العيان، وصادرت أجهزة الحاسوب الخاصة بمكتباتها، وصادرت العديد من كتب مكتباتها بعد أن عبثت بمحتوياتها بشكل همجي، فيما اعتقل جهاز الأمن الوقائي عدنان أبو جارور بعد مداهمة منزله في بلدة بني نعيم.

وفي محافظة نابلس، اعتقل جهاز الأمن الوقائي الأستاذ محمد الجمل والطالب في جامعة النجاح عماد شولي بعد مداهمة منزليهما في قرية عصيرة الشمالية. كما اعتقل أيضا الأسير المحرر صلاح السقا من مخيم بلاطة، والمهندس الحافظ لكتاب الله علاء المصري بعد استدعائه للمقابلة.

وفي محافظة جنين.اعتقل جهاز المخابرات المهندس رضوان فشافشة من قرية جب، وفي محافظة طولكرم، جرى اعتقال الأسير المحرر أسامة عواد (شقيق الشهيد القسامي سائد عواد) بعد استدعائه للمقابلة. واعتقل جهاز المخابرات خليل الطموني بعد مداهمة منزله في المدينة.

كما اعتقلت الأجهزة الأمنية الفلسطينية في طولكرم 3 من عناصر الجهاد الإسلامي في المحافظة، هم مأمون الضميري، وأحمد أبو ضهير، وسامر أبو خليل، وجميعهم من الأسرى المحررين من سجون الاحتلال.