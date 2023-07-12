مقتل شاب ورجل في الناصرة وعارة في الداخل المحتل

قتل شاب ورجل، مساء اليوم الأربعاء، جراء تعرضهما لجريمتي إطلاق نار منفصلتين في مدينة الناصرة وبلدة عارة داخل أراضي الـ48.

وأفادت مصادر محلية في الناصرة بأن ضحية الجريمة هو الشاب عبد القادر هاني عوايسي (25 عامًا)، وهو قريب نائب رئيس البلدية محمد عوايسي، الذي قتل نجله في جريمة إطلاق نار ارتكبت في آذار/ مارس الماضي.

وأضافت المصادر أن الشاب عوايسي أصيب بجروح حرجة في جريمة إطلاق نار ارتكبت في "حي البشارة"، ونقل إلى مستشفى الناصرة الإنجليزي، وفي وقت لاحق أعلنت الطواقم الطبية وفاته متأثرا بجراحه.

وفي بلدة عارة في منطقة المثلث، أصيب رجل (54 عاما) بجروح حرجة، جراء تعرضة لجريمة إطلاق نار.

وأفادت مصادر محلية في البلدة بأن المصاب نقل إلى المستشفى، وسرعان ما أعلنت الطواقم الطبية عن وفاته متأثرا بجراحه.

وأشارت إلى أن الضحية هو يوسف أبو هلال، وكان نجله قد أصيب قبل نحو أسبوعين، بجراح وصفت بـ"المتوسطة"، إثر تعرضه لإطلاق نار وهو يقود مركبته عند مدخل البلدة.

وفي وقت سابق اليوم، قتل الشاب كندي كناعنة، إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في بلدة كفر قرع؛ ومساء أمس الثلاثاء، قتل طبيب الأسنان رامز أبو عصبة، في جريمة إطلاق نار في بلدة جت.

وارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48 منذ مطلع العام ولغاية الآن، إلى 113 قتيلا.

وفي الوقت الذي تتصاعد فيه الجريمة بشكل خطير ومستمر في المدن والبلدات الفلسطينية داخل أراضي الـ48، تتقاعس الشرطة الإسرائيلية عن القيام بعملها للحد من هذه الظاهرة، وسط مؤشرات تؤكد تواطؤ أجهزة الأمن مع منظمات الإجرام.