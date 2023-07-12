رسميًا.. الهلال السعودي يعلن ضم سافيتش في صفقة تاريخية

أكد النادي الهلال السعودي في بيان رسمي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن إدارة النادي نجحت في التعاقد مع الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادما من صفوف نظيره فريق لاتسيو الإيطالي.

وكشفت تقارير صحفية عالمية، أن صفقة انتقال الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش إلى صفوف نادي الهلال السعودي ستكون لمدة ثلاث سنوات مقابل 40 مليون يورو.

وفي سياق آخر، أعلن نادي الهلال السعودي، عودة مدربه البرتغالي الأسبق خورخي خيسوس، وذلك من أجل قيادة الفريق بشكل رسمي في الموسم المقبل، خلفًا للمدرب الأرجنتيني رامون دياز الذي لم يحقق الأهداف المطلوبة على مدار الموسم الماضي.

وفي وقت سابق، أعلن نادي الهلال السعودي، تعاقده مع السنغالي خاليدو كوليبالي لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي، وذلك في إطار الانتقالات الصيفية الجارية، في صفقة ممتدة لمدة 3 مواسم مقبلة.