أهالي كوبر يطردون مستوطنين حاولوا إقامة بؤرة شمال غرب رام اله

تمكن أهالي بلدة كوبر شمال غرب رام الله، اليوم الأربعاء، من طرد المستوطنين من منطقة "الباطن" جنوب غرب البلدة، بعد أن تسللوا إليها أمس ونصبوا خيمة فيها.

وقال رئيس بلدية كوبر شوكت البرغوثي، إن مستوطنين من مستوطنة "نحلئيل" الجاثمة على أراضي قريتي بيتللو والجانية، حاولوا إقامة بؤرة استيطانية في الجهة الجنوبية الغربية من كوبر، عبر نصب خيمة سكنية وخزانات مياه.

وأشار البرغوثي، إلى أن المواطنين تمكنوا من طردهم، إلا أن جيش الاحتلال وصل إلى المكان لحماية المستوطنين، وأطلق قنابل الغاز السام تجاه المواطنين.

ولفت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي أصدر قرار عسكريا بالاستيلاء على المنطقة عام 1985، غير أن المستوطنين لم يتمكنوا من الاستيطان فيها، وبقي الأهالي يترددون عليها لحمايتها.