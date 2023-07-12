غانتس: نتنياهو يلعب بالنار وقرر تمزيق "إسرائيل"

قال رئيس "معسكر الدولة" المعارض في إسرائيل، بيني غانتس، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "يلعب بالنار" في موضوع تأزيم العلاقات مع الولايات المتحدة.

وقال غانتس تعليقا على اختيار ممثلي لجنة اختيار القضاة في الكنيست الإسرائيلي إن "نتنياهو يخلق هجوما استراتيجيا على العلاقات مع الولايات المتحدة. وهذا لعب بالنار على حساب أمن الإسرائيليين".

وتابع " لسوء الحظ، لا يبدو أن أعضاء آخرين في تحالف نتنياهو يتصرفون بمسؤولية.. تحدياتنا الأمنية من بين أعظم التحديات التي عرفناها، على جميع الحدود - القريبة والبعيدة.. الوضع في الشمال حساس، والإرهاب يضرب شوارعنا، وإيران توسع أسلحتها وقدراتها".

وأكد غانتس قائلا: "ما رأيناه في الأسابيع الأخيرة، هو رئيس وزراء قرر تمزيق دولة إسرائيل.. مئات الآلاف من الناس يخرجون إلى الشوارع، ونتنياهو يقلل من شأنهم بدلا من محاولة فهمهم واحتضانهم".

وقال "للأسف لا يبدو أن نتنياهو تعلم من الماضي البعيد أو القريب.. ثمن استراتيجية نتنياهو لبقائه السياسي هو تمزيق الشعب والمجتمع من الداخل".

وأكد أن "دولة إسرائيل محتجزة لدى المتطرفين من أمثال بن غفير وسموتريتش".

وتأتي تصريحات غانتس غداة مواجهات عنيفة بين متظاهرين إسرائيليين والشرطة احتجاجا على التعديلات القضائية.

وتحظى الاحتجاجات في "إسرائيل" بدعم من الإدارة الأمريكية وسفير واشنطن في تل أبيب، توم نايدس، وهو ما أدى الى توتر بين ائتلاف نتياهو الذي يقود الحكومة وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.