صورة الاحتلال يفرج عن أسير من جنين بعد اعتقال استمر عامين ونصف

أفاد مكتب إعلام الأسرى، اليوم الأربعاء، بأن سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" أفرجت عن الأسير محمد عارف النصرة من جنين بعد اعتقال استمر عامين ونصف.

وكان اعتقل الاحتلال الشاب "النصرة" بتاريخ 30/1/2021 بعد اقتحام منزل عائلته وتحطيم محتوياته بحجة التفتيش، واقتادته الى التحقيق في مركز الجلمة العسكري والذي استمر معه شهر، حيث وجهت له مخابرات الاحتلال تهمة المشاركة بمقاومة الاحتلال، والانتماء لتنظيم معادٍ. حسب زعمه.

وأصدرت محكمة الاحتلال بعد مرور ما يقارب العام على اعتقاله، بحقه حكم بالسجن لمدة 31 شهراً وغرامة مالية.



