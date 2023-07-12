مقتل شاب في جريمة إطلاق نار في الناصرة

قتل شاب، مساء اليوم الأربعاء، جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار ارتكبت في حي البشارة في مدينة الناصرة داخل أراضي الـ48.

وأفادت مصادر محلية، بأن القتيل هو الشاب عبد القادر هاني عوايسي (25 عامًا)، وهو قريب نائب رئيس البلدية محمد عوايسي، الذي قتل نجله في جريمة إطلاق نار ارتكبت في آذار/ مارس الماضي.

وأضافت المصادر أن الشاب عوايسي أصيب بجروح حرجة، ونقل إلى مستشفى الناصرة الإنجليزي، وفي وقت لاحق أعلنت الطواقم الطبية وفاته متأثرا بجراحه.

وفي وقت سابق اليوم، قتل الشاب كندي كناعنة، إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في بلدة كفر قرع؛ ومساء أمس الثلاثاء، قتل طبيب الأسنان رامز أبو عصبة، في جريمة إطلاق نار في بلدة جت.

وارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48 منذ مطلع العام ولغاية الآن، إلى 112 قتيلا.

وفي الوقت الذي تتصاعد فيه الجريمة بشكل خطير ومستمر في المدن والبلدات الفلسطينية داخل أراضي الـ48، تتقاعس الشرطة الإسرائيلية عن القيام بعملها للحد من هذه الظاهرة، وسط مؤشرات تؤكد تواطؤ أجهزة الأمن مع منظمات الإجرام.