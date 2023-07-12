القيادي شهاب: الاحتلال يسعى لتصفية مشروع المقاومة بجنين لتنفيذ مخطط الضم

أكد القيادي في الجهاد الإسلامي داوود شهاب، أن هناك مشاريع صهيونية واسعة تستهدف الوجود الفلسطيني في ظل وجود الحكومة اليمينية المتطرفة.

وقال القيادي شهاب في تصريحات تلفزيونية لـ" القدس اليوم"، اليوم الأربعاء، إن الاحتلال يسعى لتصفية مشروع المقاومة في جنين لتنفيذ مخطط الضم على حساب الدم الفلسطيني.

وحول اجتماع الأمناء، أضاف أن الهدف من اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية يجب أن يكون مواجهة العدو الصهيوني، مشيرًا إلى أن الاجتماع يجب أن يستجيب لأبناء الشعب الفلسطيني، وأن تتوحد فصائل العمل الوطني تحت مشروع واحد.

وأوضح أن موقـف حركة الجـهاد الإسلامي أعلن عنه الأمين العام القائد زياد النخالة، بأن الاعتقالات ستفشل اجتماع الأمناء العامين.

وبيّن القيادي شهاب، جميع فصائل العمل الوطني والإسلامي أعلنت عن استـيائها ورفضـها لسـياسة الاعتـقالات والاعتداءات على أبناء المقاومة في الضفة المحتلة، لافتًا أن كل الممارسات التي من شأنها أن تعيق الوحدة الفلسطينية يجب أن تتوقف.

وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية بتنفيذها الاعتـقالات السـياسية تضـع نفسـها في سياق خارج الإجماع الوطني الفلسطيني.

في السياق ذاته، أكد القيادي شهاب أن سرايا القدس والجهاد الإسلامي ستبقى صمام أمان لاستمرار الوحدة الميدانية بين مختلف أذرع المقاومة، مشددًا على أن الجهاد الإسلامي لن تتأخر في أي إجراء سيؤدي إلى وحدة سياسية كاملة.

وختم حديثه: "المفتاح بأيدي السلطة الفلسطينية وهي أمامها مسؤوليات كبيرة ويجب ألا تتخلى عنها".