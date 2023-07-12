استمرار التوتر بسجن النقب عقب عملية القمع التي تعرض لها الأسرى

أفاد نادي الأسير الفلسطيني، بأن حالة من التوتر ما تزال قائمة في سجن النقب الصحراوي، بعد عملية القمع التي تعرض لها الأسرى في قسم (4)، وما رافقها من عمليات نقل وتفتيش واسعة.

وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان له، مساء اليوم الأربعاء، إن حالة من التوتر ما تزال قائمة في سجن النقب الصحراوي، بعد عملية القمع التي تعرض لها الأسرى في قسم (4)، وما رافقها من عمليات نقل وتفتيش واسعة.

وأكد نادي الأسير أن الأسرى، وردًا على ما أقدمت عليه الإدارة، قرروا بلورة خطوات احتجاجية رافضة لعمليات التنكيل المستمرة بحقّهم.

يشار إلى أن قوات القمع اقتحمت يوم أمس قسم (4) في سجن النقب، وشرعت بنقل الأسرى القابعين فيه، في خطوة تنكيلية انتقامية بحق الأسرى، وذلك بعد الاحتجاجات التي نفذها الأسرى، ردًا على مماطلة إدارة السّجن في نقل الأسير رائد بدوان للعيادة إثر تدهور طرأ على وضعه الصحيّ، قبل عدة أيام.