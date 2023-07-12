الاقتصاد الوطني تحذر من استهلاك كريمة "إسرائيلية"

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 06:39 م
12 يوليو 2023
ارشيفية
اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر) اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر)

 حذرت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأربعاء، المواطنين من استخدام كريمة "تنوفا" من إنتاج شركة "تنوفا" الإسرائيلية لإنتاج مشتقات الحليب بنسبة دسم 38%، تستخدم في تصنيع الحلويات لمخاطرها الصحية على المواطنين.

ويأتي التحذير الاحترازي بعد وجود عيوب تصنيعية في عبوات المنتج المرفق، والذي يتسبب في تلف المنتج قبل تاريخ الانتهاء المحدد بـ 28/10/2023 ما يشكل خطرا على صحة وسلامة المواطنين، وتحديدا في العلب وزن 250 مل.

وبينت الوزارة في بيانها أن الإدارة العامة لحماية المستهلك، اتخذت الإجراءات الاحترازية مع الشركة المذكورة لضمان خلو السوق من هذا المنتج.

اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك) اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك)

متعلقات