زيلينسكي: بايدن يمكن أن ينهي الحرب في أوكرانيا خلال دقائق

قال فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء12/7/2023م " إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يمكن أن ينهي النزاع في أوكرانيا في غضون خمس دقائق فقط".

وأضاف زيلينسكي:" إذا كنا نتحدث عن إنهاء الحرب على حساب أوكرانيا، بمعنى آخر إجبارنا على التخلي عن أراضينا، فأعتقد أن بايدن يمكن أن يفعل ذلك في غضون خمس دقائق فقط. ومع ذلك، لن نوافق"، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.

وانتقد زيلينسكي تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، التي وعد فيها مرارًا بإنهاء النزاع بين روسيا وأوكرانيا في غضون يوم واحد فقط إذا تمكن من إعادة انتخابه لمنصب الرئيس.

ورد زيلينسكي على ترامب، قائلا" إن الرغبة في إنهاء الأعمال العدائية "رائعة"، لكن يجب أن تستند إلى "تجربة حقيقية".

ولفت زيلينسكي: "كان لدى الرئيس ترامب تلك الساعات الأربع والعشرين في وقته... ومع ذلك على ما يبدو، كانت لديه بعض الأولويات الأخرى".