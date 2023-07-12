لابورتا: برشلونة أفضل من ريال مدريد

بدا خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، واثقا للغاية في قدرات الفريق قبل أسابيع من انطلاق الموسم الجديد.



قال لابورتا في تصريحات لصحيفة "سبورت" الكتالونية "لدينا فريق أفضل من ريال مدريد، وأيضا على المستوى الفردي، نحن أيضًا أفضل بفارق مقبول عن منافسينا".



وأضاف "بصفتي عضوًا ومشجعًا في النادي، أنا راضٍ جدا عن الفريق الذي نقوم ببنائه".

أشار رئيس البارسا "لقد فزنا بالدوري الإسباني، ويمكننا الاستمرار في ممارسة الهيمنة في هذه المسابقة، أركز على تكوين فريق جيد، لقد تعاقدنا مع جوندوجان وإنيجو مارتينيز، وسيكونان إضافة قوية مثل الآخرين الذين سيأتون".



وكان لابورتا نوه أيضا إلى أن الفريق ينقصه ظهير أيمن وثنائي في خط الوسط، وهي صفقات يسعى لحسمها خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



يذكر أن برشلونة ضم جوندوجان ومارتينيز مجانا بعد انتهاء تعاقدهما مع ناديي مانشستر سيتي وأتلتيك بلباو على الترتيب.