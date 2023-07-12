بالصور شبان من غزة يطلقون حملة تطوعية لإعادة ترتيب المصاحف الممزقة في المساجد والمنازل

أطلقت مجموعة من الشبان في محافظة رفح جنوب قطاع غزة حملة "تعظيم القران" لترميم المصاحف المهترئة داخل المساجد و المنازل.

واستطاع الفريق أن يعيد إصلاح وترتيب المئات من المصاحف المهترئة والممزقة، بجهد وتمويل ذاتي، حيث تحولت منازل بعضهم الى أماكن للعمل لأيام وأسابيع طويلة، تمكنوا خلالها من إصلاح نحو 1000 مصحف مهترئ وممزق، سواء بإعادة تغليفها او لصق الأوراق المقطوعة منها.

منسق الحملة بلال معمر تحدث عن هذه الحملة، حيث أشار الى أنها انطلقت من قبل مجموعة شباب حافظة للقران الكريم عندها غيرة على كتاب الله تعالى.

وقال معمر في حديث خاص: "خلال شهر رمضان وجدنا نسخ من القران الكريم ممزقة، حيث لم يَرُق هذا المشهد لهؤلاء الشبان، فجلسنا للاتفاق على آلية للعمل من خلالها يتم إعادة ترتيب وإصلاح المصاحف المهترئة".

وأضاف: " بعد شهر رمضان، تم التوجه لأحد المساجد في رفح، وتم فرزها حسب نوع وحجم التلف الذي بها، واحضرنا أدوات ترتيب بجهد ذاتي من المتطوعين في الحملة".

وتابع يقول: "عملنا في مسجد العودة في رفح، وبعد انتهاء شهر رمضان بدأنا نبحث عن رعاة لهذا المشروع ليتم تطبيق الفكرة في مساجد أخرى، حيث توجهنا لوزارة الأوقاف وطرحنا الفكرة عليها، بسبب عدم قدرتنا لتحمل تكاليف هذا الكم من المصاحف الممزقة".

ولفت إلى أن الوزارة لم تتبنى هذه الحملة، لكننا اخذنا على عاتقنا الاستمرار فيها، احصينا كمية المصاحف التي تحتاج إعادة ترتيب، وبدأنا العمل بجهد وتمويل ذاتي، في منزل أحد الإخوة، واستمر العمل فيه أكثر من أسبوعين".

ولفت الى انهم يتوجهون الى بعض الأشخاص من أهل الخير والمتبرعين، وأصحاب المكاتب، حيث وجدنا تشجيعا من الناس لا سيما أنها حملة تخص كتاب الله تعالى.

اما عن المعيقات التي واجهتها الحملة، أشار معمر الى أن كثرة المساجد وكمية المصاحف الممزقة

من أبرز المعيقات، بالإضافة الى عدم موافقة بعض المشرفين على مكتبات بعض المساجد على العمل فيها.

كما أشار الى أن عدم وجود المكان كان ومازال أهم المعيقات، حيث ان عدم وجود مكان ثابت لتصليح المصاحف يعيق العمل، حيث تعتمد الحملة على مكتبات المساجد فقط، كما ان هناك عبئ نقل المصاحف من مكان لآخر حيث يحتاج الى نقل وتكلفة مواصلات.

وعبر معمر عن امله في أن تكون الفكرة عالمية، وان يتمكنوا من الوصول لكل الأماكن داعياً

الجميع ان يحمل هم وفكر إعادة ترتيب المصاحف المهترئة.











































