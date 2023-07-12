الاحتلال يفرج عن الشيخ بكيرات بشرط الإبعاد عن القدس

أفرجت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الأربعاء12/7/2023م، عن الشيخ ناجح بكيرات بعد اعتقاله من منزله شرق مدينة القدس المحتلة صباح اليوم.

وبحسب مصادر مقدسية، فإن قوات الاحتلال أفرجت عن نائب مدير الأوقاف الإسلامية في القدس الشيخ ناجح بكيرات بشرط إبعاده عن مدينة القدس مدة 6 شهور.

ولا تكف قوات الاحتلال عن ملاحقة الشيخ بكيرات، كونه من الشخصيات الفلسطينية المقدسية المؤثرة، وتستهدفه بالاستدعاء والاعتقال بشكل متواصل، بالإضافة لمنعه من السفر بعدما قرر ما يمسى "وزير داخلية" الاحتلال منع الشيخ بكيرات من السفر شهرا قابلا للتمديد لستة أشهر أخرى، بحجج أمنية واهية.

يشار إلى أن الاحتلال اعتقل الشيخ بكيرات أكثر من 34 مرة منذ عام 1981، وأبعده عن المسجد الأقصى قرابة 30 مرة، لمدد تتراوح ما بين أسبوع إلى 6 أشهر، كما منعه من السفر خارج البلاد مرات عديدة.