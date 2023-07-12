"العمل الحكومي بغزة" تقرر صرف مبلغ مالي واعتبار أحد أيام الأسبوع المقبل عطلة رسمية

أصدرت لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة، اليوم الأربعاء12/7/2023م، عدة قرارات خلال جلستها الأسبوعية.

وبينت اللجنة في تصريح صحفي وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أنها قررت اعتبار يوم الأول من محرم عطلة رسمية، بمناسبة رأس السنة الهجرية للعام 1445هـ.

كما قررت تخصيص مبلغ مالي لتكريم أوائل الثانوية العامة للعام الحالي، فوج أقمار فلسطين.

وفيما يلي باقي القرارات:

⭕️ تصريح صحفي:

عقدت لجنة متابعة العمل الحكومي اجتماعها الأسبوعي رقم (231) اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة العمل الحكومي، وبدأ الاجتماع بتهنئة حجاج قطاع غزة بأداء مناسك الحج وعودتهم لأرض الوطن، والإشادة بالجهود الحكومية في خدمة الحجاج خلال الموسم وتذليل العقبات التي واجهتهم خلال رحلة العودة.

واستمعت اللجنة إلى تقرير قدمته وزارة الأوقاف والشئون الدينية حول مجريات موسم الحج لهذا العام، كما اطلعت اللجنة على سير عملية التصحيح والفرز لأوراق اختبارات الثانوية العامة، متمنية النجاح والتفوق لطلبتنا الأعزاء.

وناقشت اللجنة عددًا من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، وأقرت محاضر اجتماعات لجنتي: الشؤون الإدارية، الابتعاث والتدريب، فيما أحالت عدداً من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.

وقررت اللجنة ما يلي:

🔻تخصيص مبلغ مالي لتكريم أوائل الثانوية العامة للعام الحالي، فوج أقمار فلسطين.

🔻صرف جزء من الطلبات المعتمدة بكشوفات الصرف من المستحقات لأغراض ( الإنجاب، العلاج، مصاريف الجنازة).

🔻الموافقة على توفير مستلزمات تطوير مركز استقبال الجمهور بوزارة التنمية الاجتماعية/ مديرية غزة.

🔻اعتماد توصيات تقرير ديوان الفتوى والتشريع حول آليات تخصيص الأراضي الحكومية لصالح مشاريع الإسكان.

🔻إقرار آلية تنفيذ المسابقات الداخلية لوظائف رؤساء الأقسام بالوزارات والمؤسسات الحكومية.

🔻تكليف عدد من الجهات الحكومية بإعداد تقرير تقييمي للأداء الحكومي بموسم الحج للعام الحالي.

🔻اعتبار يوم الأول من محرم عطلة رسمية، بمناسبة رأس السنة الهجرية للعام 1445هـ.



المكتب الإعلامي الحكومي

12 يوليو 2023م