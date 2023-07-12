3 إصابات في قصف "إسرائيلي" استهدف موقعاً لحزب الله قرب الحدود الفلسطينية اللبنانية

أكدت وسائل إعلام "إسرائيلية"، مساء اليوم الأربعاء12/7/2023م، وقوع ثلاث إصابات في قصف "إسرائيلي" استهدف موقعاً لحزب الله اللبناني قرب الحدود الفلسطينية اللبنانية.

وأكد موقع "حدشوت حموت"، إصابة 3 عناصر من حزب الله في قصف "إسرائيلي" استهدفهم على الحدود الشمالية مع لبنان.

في حين، قال موقع "والا الإسرائيلي":" إن قوات الجيش الإسرائيلي تقدمت نحو منطقة السياج الفاصل عند الحدود اللبنانية بسبب سماع دوي انفجار ورصدت عناصر مشبوهة، والتفاصيل لاحقًا".

بدورها، قالت قناة mtv اللبنانية:" إن الاحتلال الإسرائيلي ألقى قنبلة على 3 شبان عند بركة ريشة بين الناقورة وصور أدّت إلى إصابتهم، ويُرجّح أن يكونوا عناصر في حزب الله".

وفي نفس السياق، أكد الصحفي اللبناني فادي منصور، إصابة 3 مواطنين بعد اطلاق قوات الاحتلال النار والقنابل اليدوية تجاه مجموعة من المواطنين قرب الحدود الفلسطينية اللبنانية.

وبالتزامن مع ذلك: نشر المتحدث باسم جيش الاحتلال مقطع فيديو، علق عليه قائلاً:" إن الجيش قام بتفريق أشخاص اقتربوا من السياج الأمني عند الحدود اللبنانية وحاولوا تخريبه".