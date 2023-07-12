غالانت: وقف التطوع خطير ويهدد قوة الجيش "الاسرائيلي"

أعرب وزير حرب الاحتلال يوآف غالانت مساء اليوم الأربعاء عن استيائه الشديد من الدعوات لوقف التطوع لدى جنود الإحتياط في جيش الاحتلال.

وقال غالانت، "إن الدعوات التي تُسمع هذه الأيام لتشجيع الرفض ووقف تطوع جنود الاحتياط الإسرائيليين، تهدد وحدة الصفوف، وخطيرة، ومكافأة لعدوّنا".

جاءت أقوال غالانت في خطابه أمام الفرقة 146 في جيش الاحتلال، حيث أشار إلى تهديدات جنود الاحتياط بوقف التطوع في إطار الاحتجاج على الإصلاح القانوني.

ودعا غالانت الشخصيات العامة من اليمين واليسار إلى ترك السياسة خارج الجيش ، مشيرًا إلى أن رفض الخدمة يضر بالجيش، والنظام الأمني، و"أمن إسرائيل".

وتابع، "الجيش الإسرائيلي هو الحماية التي تمنح الحياة لإسرائيل، يجب علينا جميعًا أن ندين الرفض أو الدعوات للرفض وأن نتذكر جيدًا أن لنا جميعًا مصيرا واحدًا، وعلينا أن نتأكد من إبقاء الجيش موحدا ونتركه بعيدا عن أي جدل". وفق قوله