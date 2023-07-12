غانتس يهاجم نتنياهو: اصبح سياسياً بلا قيود

هاجم رئيس معسكر "الدولة بيني غانتس، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وقال إننا نرى سياسيًا غير مقيد يسعى إلى فصل أجزاء من الشعب من أجل الحكم.

وأشار رئيس معسكر الدولة بيني غانتس إلى نتائج انتخابات لجنة تعيين القضاة وهاجم نتنياهو لاستمراره في الدفع بقانون الإصلاح القضائي، وطالب الائتلاف بالعودة إلى المفاوضات والتوصل إلى اتفاقيات.

وقال غانتس "أرحب باستكمال اختيار ممثلي الكنيست للجنة اختيار القضاة. حان الوقت الآن لعقد اللجنة واختيار القضاة". مشيرا إلى أن "النية هي منع انعقاد اللجنة لمدة عام حتى الشتاء، مما يعني أخذ عشرات الآلاف من الإسرائيليين كرهائن لنزوات نتنياهو ولفين السياسية. استمروا في الانتظار - لان السياسة مع نتنياهو وليفين تعلو على المواطنين ".

وأضاف: ما نشهده في الأسابيع القليلة الماضية هو رئيس الوزراء الذي قرر تمزيق إسرائيل. مئات الآلاف من الناس نزلوا إلى الشوارع ونتنياهو يقلل من شأنهم بدلاً من محاولة فهمهم واحتضانهم.