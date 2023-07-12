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فيديو مؤثر ..طفلة تحاول معانقة والدها الأسير خلال توجهه للمحاكمة
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:29 م
12 يوليو 2023
طفلة الأسير المقدسي رمزي العباسي تحاول احتضانه خلال جلسة محكمته أمس
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