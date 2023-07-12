المواصلات : أكثر من 300 ألف يمتلكون رخصة قيادة في غزة وسيتم ترخيص الدرجات النارية الجديدة

أكد المتحدث باسم وزارة النقل والمواصلات في قطاع غزة، أنيس عرفات، أن قطع الغيار للدراجات النارية التي وافقت عليها سلطات الاحتلال ووردت للقطاع بعد سنوات من المنع، لا تفي بكل الاحتياجات، مبينًا تشكيل الوزارة لجنةً لترخيص الدراجات الكهربائية، وأن إجمالي عدد الأشخاص الذين حصلوا على رخص القيادة بلغ 306,289 شخصًا.

ووفقًا لعرفات فقد سمحت سلطات الاحتلال بإدخال 4 مشاطيح من قطع الغيار الخاصة بالدراجات النارية، 80% منها إطارات، مشيرًا إلى أن هذه القطع غير مناسبة بالكامل للدراجات النارية الموجودة في قطاع غزة، والتي سبق استيراد بعضها عبر الحدود المصرية.

ونبه عرفات خلال تصريحات لصحيفة "فلسطين"، إلى عزمهم ترخيص الدراجات النارية الجديدة المتوقع استيرادها من الجانب المصري بهدف الحفاظ على حياة مستقلي هذه الدراجات وسلامة المواطنين.

ويأتي هذا القرار بعد دراسة دقيقة وتقييم شامل للمعايير الأمنية والتشريعات المرورية المعمول بها، إذ تشمل عملية الترخيص فحصًا دقيقًا للدراجات النارية المستوردة للتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية والمعايير الأمنية. وأشار إلى عدة حملات أطلقتها وزارة النقل والمواصلات وتسهيلات لتنظيم عمل الدراجات النارية في قطاع غزة. اقرأ أيضًا: "المواصلات": إدخال أول شحنة قطع غيار للدراجات النارية لغزة وقال في هذا الصدد: نفذنا إجراءات تسهيلية مثل الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية على استيراد الدراجات النارية، بهدف تحفيز المواطنين على اقتناء هذه الوسيلة البديلة للتنقل، ومع ذلك كان التجاوب مع هذه الحملات كان محدودًا بشكل مؤسف.

وفي سياق آخر، أفاد عرفات بأن إجمالي عدد الأشخاص الذين حصلوا على رخص القيادة في محافظات قطاع غزة بلغ 306,289 شخصًا. ويتوزع هذا العدد على النحو التالي: 276,000 رخصة حصل عليها الذكور و30,289 رخصة حصلت عليها الإناث. وفي سياق آخر أفاد عرفات بتشكيل لجنة مشتركة من وزارة النقل والمواصلات وشرطة المرور لمتابعة استخدام الدراجات الكهربائية التي بدأت تنتشر في قطاع غزة مؤخرًا، والعمل على ترخيصها، إذ يأتي ذلك بهدف الحفاظ على حياة مستقلي هذه الدراجات وسلامة المواطنين. وبين أن مهمة اللجنة وضع إطار قانوني وتشريعي ينظم استخدام الدراجات الكهربائية، وتحديد الشروط والمتطلبات اللازمة للحصول على ترخيص قيادة الدراجات الكهربائية.

وأشار إلى أن التوجه لتلك الدراجات زاد لأنها تعد وسيلة نقل بديلة وصديقة للبيئة، وتساهم في تقليل الازدحام المروري وانبعاثات الغازات الضارة. ويكون استيراد الدراجات الكهربائية إلى قطاع غزة عبر حاجز كرم أبو سالم جنوب شرق القطاع، ويصل سعرها إلى 5000 آلاف شيقل. وتسير تلك الدراجات بسرعات تتراوح بين 30 إلى 40 كيلومتر في الساعة.