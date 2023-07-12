جامعة الإسراء تستعد لعقد مؤتمرها العلمي الثاني حول "التغيرات المناخية"

أعلنت كلية الدراسات المتوسطة بجامعة الإسراء، عن مؤتمرها العلمي الثاني بعنــوان: "التغيرات المناخية وأثرها على المــوارد الطبيعــية والبشــرية في المناطق الهشة"، الذي سينعقد يومي 03-04/ 03/2024.

ويعتبر تغير المناخ أحد التحديات الرئيسية التي تواجهها المناطق الهشة. يتضمن ذلك زيادة في درجات الحرارة، وتغيرات في نمط الأمطار، وزيادة في التسونامي والأعاصير والفيضانات، وتلوث المياه والتربة. يؤدي تأثير التغير المناخي على المناطق الهشة إلى زيادة في الجفاف وندرة الموارد المائية، وتدهور البيئة الطبيعية، وتراجع التنوع البيولوجي، وزيادة في الفقر وعدم المساواة، وتهديد الأمن الغذائي والصحة العامة وزيادة النزاعات الاقليمية ومعدلات الهجرة.

وهدف جامعة الاسراء ومن خلال عقد المؤتمر العلمي الثاني لكلية الدراسات المتوسطة" التغيرات المناخية وأثرها على الموارد الطبيعية والبشرية في المناطق الهشة" إلى توفير منصة للبحث والتبادل المعرفي وتعزيز التعاون بين الباحثين والخبراء والمهتمين لمناقشة تأثير التغير المناخي على المناطق الهشة وتبادل الخبرات والأفكار ورفع التوصيات لصناع القرار.

وسيستعرض المؤتمر عدة محاور ستركز في مجملها على تحليل التأثيرات المناخية على المناطق الهشة ودراسة الآثار البيئية والتنوع البيولوجي وتأثير التغير المناخي على الأمن الغذائي والزراعة والآثار الاقتصادية والاجتماعية والجيوسياسية بالإضافة لاستراتيجيات الاستجابة والتكيف.

ويهدف المؤتمر:، لتعزيز البحث العلمي بقضايا التغير المناخي، وتحليل التأثيرات المناخية على المناطق الهشة، وابتكار أساليب مستحدثة للتخفيف والتكيف مع قضايا تغير المناخ، وتحليل العلاقة بين تغير المناخ والموارد الطبيعية والبشري، والتعريف بالتقنيات الحديثة لمعالجة تأثير التغيرات المناخية، وإدراك تكاليف التدهور البيئي الناتج عن التغير المناخي، ودراسة تأثير تغير المناخ على الصحة.

محاور المؤتمر:

المحور الأول/ العلوم والبيئة:

دراسة تأثير التغير المناخي على الانظمة الايكولوجية والتنوع الحيوي

تأثير التكنولوجيا والتقنيات البيئية على التغير المناخي.

التلوث البيئي وأثره على التغير المناخي

الطاقة المستدامة.

الموارد الطبيعية وتأثرها بالتغيرات المناخية.

التغيرات المناخية وتأثيرها على قطاع الزراعة.

دور التغير المناخي في التصحر والجفاف.

المحور الثاني/ الصحة العامة:

الاوبئة والامراض المرتبطة بالتغير المناخي.

سلامة الغذاء والأمن الغذائي.

التوعية والتثقيف الصحي

السياسات والبرامج لمواجهة اثر التغير المناخي على الصحة العامة

المحور الثالث/ المياه :

تأثيرات التغيرات المناخية على دورة وتوزيع وجودة المياه

ادارة واستدامة الموارد المائية

التوعية والتثقيف المائي

السياسات والبرامج لمواجهة أثر التغير المناخي على الموارد المائية

المحور الرابع / الادارة والاقتصاد

دور المؤسسات في تخفيف التغيرات المناخية.

النمو الاقتصادي ومخاطره على التغيير المناخي.

أدارة المخاطر والتأمين في ظل التغيير المناخي.

دور اقتصاد المعرفة في الحد من التغير المناخي.

سياسات الاقتصاد الأخضر.

تأثير التغيرات المناخية على القطاع السياحي

أثر العولمة على التغير المناخي.

المؤشرات المحاسبية للتغيرات المناخية.

المحور الرابع /القانون وحقوق الانسان:

دور القوانين الدولية والمحلية في الحد من التغير المناخي.

اليونسكو ودورها في الحفاظ على التراث الانساني والحضاري في ظل التغيرات المناخية.

العدالة المناخية والتغير المناخي

المحور الخامس/الاثار الجيوسياسية والاجتماعية:

النزاعات والاستقرار السياسي

تأثير التغيرات المناخية على مورفولوجية وطبوغرافية الاقاليم الجغرافية.

دور التغيرات المناخية في الهجرة والتوزيع البشري.

دور المنظمات الدولية في معالجة قضايا التغير المناخي.

الشروط المنهجية:

1. أن تتصف المساهمة البحثية بالأصالة العلمية، وألا يكون البحث قد سبق نشره.

2. تقبل الأبحاث باللغتين العربية والإنجليزية.

3. أن تتوافق الأبحاث مع أحد محاور المؤتمر.

4. يلتزم الباحث باتباع الأسس العلمية السليمة في بحثه، من حيث سلامة البحث الفكرية واللغوية، وأن يقدم الباحث ملخصاً باللغة العربية أو الإنجليزية في حدود (250) كلمة، مرفقاً بالبحث من 3 إلى 5 كلمات مفتاحية.

5. يشـترط ألا يزيد عدد صفحــات البحث النهــائي المقدم عن 25 صفحة.

6. يتم إعــداد البحث وفقاً لقالب كــتابة البـحث المتـوفر على صفحة المؤتمر، ويمكن طلبه من خلال البريد الإلكتروني الخـــاص بالمـــؤتمر.

7. يمنح كل باحث شهادة قبول بحثه للمشاركة بالمؤتمر وصلاحيته للنشر.

8. تنشــر أبحاث المــؤتمر المقبولة في عدد خــاص يحمــل اســم المؤتمــر في مجلة جامعة الإسراء للمؤتمرات العلمية، وهي مجلة علمـية دورية ومحكمة ومفهرسة.

9. يرســل كل مشـارك في المؤتمر سيرته الذاتية في حدود (100) كلمة.

وسيتم نشر الأبحاث المقبولة في مجلة جامعة الإسراء للمؤتمرات العلمية، فيما سيتم نشر أبحاث مختارة في مجلة جامعة الإسراء للعلوم التطبيقية (مصنفة SCOPUS