بالصور وقفة للإعلاميين تطالب بمحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الصحفيين

طالب صحفيون وإعلاميون، اليوم الأربعاء 12/7/2023، بمحاسبة الاحتلال "الإسرائيلي" على جرائمه بحق الصحفيين في الأراضي الفلسطينية وخاصةً خلال عدوانه على جنين، والتأكيد على بناء جسم نقابي قوي يمثل كل الصحفيين الفلسطينيين.

جاء ذلك، خلال الوقفة التضامنية "استهداف الصحفيين جريمة حرب لا تغتفر"، التي نظمها الحراك الصحفي النقابي اسناداً للصحفيين الذين تعرضوا للاعتداء في مخيم جنين خاصة وعموم الضفة المحتلة، في ساحة الجندي المجهول بغزة.

من جهته، أعرب الصحفي سعود أبو رمضان في كلمة باسم الحراك الصحفي النقابي، عن تضامنه مع ما وصفهم بحراس الحقيقة والكلمة الحرة والصادقة، وتوجيه تحية للزملاء الصحفيين في مدينة ومخيم جنين الذين كانوا بمثابة كتيبة متقدمة في نقل الرواية الفلسطينية رغم جبروت الاحتلال ورصاصه وقذائفه التي كادت ان تفتك بأجسادهم .

كما حيا كل الزملاء الذين عملوا على مدار أيام على خط النار لينقلوا صوت فلسطين ومقاومته الباسلة ومظلومية شعبنا الفلسطيني الذي يتعرض للإبادة من الاحتلال المجرم.

واعتبر أبو رمضان، أن الصورة نقلها زملاءنا من مخيم جنين الصمود عكست جبروت الاحتلال وإرهابه بشعبنا الفلسطيني الذي يقاتل بلحمه الحي واظهرت وحدة شعبنا وتمسكه بارضه رغم الارهاب الاسرائيلي من البر والجو مستخدما كل آلته الفتاكة ليظهر قوته على المدنيين العزل .

وقال أبو رمضان:" الكلمة الصادقة ستبقى عنوانا للصحفيين الاحرار الذين يستحقوا نقابة تليق بتضحياتهم واوجاعهم .. أما آن ان نتوحد ..اما أن ان يكون لنا نقابة تليق بنا اسوة بكل الصحفيين في العالم."

وشدد على أن التغول الاسرائيلي على الصحفيين والمؤسسات الإعلامية بالقتل والاعتقال واطلاق الرصاص ومصادرة المعدات والحز والمنع من السفر كلها جرائم تستوجب الملاحقة لهذا الاحتلال المجرم.

وأكد على ضرورة بناء جسم نقابي قوي يمثل كل الصحفيين الفلسطينيين تمثيلا نقابيا سليما بعيدا عن المحاصصة السياسية التي جرت مؤخرا داخل نقابة الصحفيين .

كما توجه بالتحية لكل المؤسسات الفلسطينية والعربية والدولية التي قامت بالتغطية المميزة للعدوان على مخيم ومدينة جنين.

وأكد أننا أصحاب قضية سامية وسنظل ننحاز لفلسطين ونكتب لها بالدم مهما تمادت اسرائيل في جرائمها واستهدافها للطواقم الصحفية إن ذلك لن يدفعنا للتراجع عن العمل بمهنية والانحياز للحق الفلسطيني في ظل هذه الماكنة الاعلامية الاسرائيلي التي تستهدف قضيتنا وشعبنا .

ووجه التحية لشهداء شعبنا والتحية للشهداء الصحفيين ، متمنياً للجرحى الشفاء العاجل ، والسلامة لكل زملاء المهنة الذين اثبتوا مجددا أنهم أبطال الكلمة والصورة والرواية الصادقة.





























