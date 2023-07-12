راصد جوي لـ"فلسطين اليوم": درجة الحرارة قد تصل 40درجة مئوية والرطوبة تخنق الساحل بما فيها "غزة"

كشف الراصد الجوي الفلسطيني، عبد القادر صافي، اليوم الأربعاء 13-7-2023، عن حالة الطقس العامة في جميع الأراضي الفلسطينية، من يوم غد حتى يوم الأربعاء المقبل.

وأوضح صافي، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن كتلة هوائية حارة قادمة من الهند ستصل البلاد، غدًا الخميس، ويستمر تأثيرها حتى يوم الأربعاء المقبل.

وأضاف أن تأثير الموجة الحارة يشتد تدريجيًا، مع بداية الأسبوع المقبل.

وتوقع الراصد الجوي، أن تصل درجات الحرارة في المناطق الجبلية والأغوار، ما بين 35 إلى 40 درجة مئوية، وأقل بالمناطق الساحلية، وتصل من 33 إلى 35.

وأشار صافي، إلى أن معدلات الرطوبة تكون مرتفعة وخانقة في الساحل وبحدود الـتسعينات، فيما تكون الرياح نشطة السرعة في بعض هباتها وتصل للعشرينات، وارتفاع الأمواج في البحر منخفضة.

ونوه إلى أن تأثير الموجة يستمر على الأقل أسبوع، وتابع: "خلال اليومين المقبلين سيتضح مدة تأثيرها بشكل أوضح، في التحديثات القادمة للخرائط الجوية التي يتم رصدها من الأقمار الاصطناعية".

اقرا أيضًا: تعليمات هامة للمواطنين للتعامل مع الموجة شديدة الحرارة القادمة من الهند