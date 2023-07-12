هيئة الأسرى: " ممارسات إدارة السجون لفرض واقع جديد على الأسرى مؤشر خطير للمرحلة القادمة "

حذر وكيل هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبد القادر الخطيب صباح اليوم الأربعاء، من الممارسات الممنهجة التي تقوم بها إدارة سجون الاحتلال واستخباراتها، لفرض واقع جديد يستهدف كافة تفاصيل الحياة اليومية والصحية للأسرى في كافة السجون والمعتقلات.

وبين الخطيب أن منظومة الإجراءات العقابية والعدائية التي تشهدها السجون، تأتي تنفيذاً لسياسة الحكومة اليمينية المتطرفة، والتي يمثل توجهها بشكل علني وواضح ما يسمى بالوزير ايتمار بن غفير.

وقال الخطيب " ما حدث في الآونة الأخيرة في عوفر والنقب، وما سبق ذلك في نفحة وريمون وجلبوع وصولاً الى كافة السجون والمعتقلات، يجعل حياة أسرانا ومعتقلينا في تهديد دائم ومتواصل، ويمتد ذلك الى زعزعة استقرار كافة الأسر والعائلات التي أصبحت تعيش في توتر دائم على أبنائها ".

وأضاف الخطيب " أسرى عوفر بدأوا منذ الأمس بتنفيذ برنامج مواجهة تمثل في: إغلاق كافة أقسام السجن، وحل الهيئات التنظيمية وذلك احتجاجاً على ( التفتيشات اليومية، المماطلة في إدخال أهالي الأسرى لقاعات الزيارة، النقص الكبير في الملابس، العقوبات اليومية، اكتظاظ أقسام (المعبار) الناتج عن ارتفاع أعداد المعتقلين الجدد، وهذا سيمتد الى كافة السجون والمعتقلات في حال استمرار التصعيد والاستهداف من قبل إدارة السجون ".

ودعا الخطيب الكل الفلسطيني للتفكير بمنهجية جديدة لمقاومة هذه الإجراءات والممارسات الإسرائيلية، وأن نحافظ على وحدتنا خلف هذه القضية الإنسانية والوطنية، وأن نتحرك جميعاً لخلق ضغط حقيقي على المؤسسات الدولية لتوفير الحماية لأسرانا ومعتقلينا، ووقف التفرد بهم.