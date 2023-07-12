بالفيديو طائرة مسيرة روسية تنفذ "ضربة معلم" بالقوات الأوكرانية

فجرت القوات المسلحة الروسية، اليوم الأربعاء، طائرة مسيرة بمجموعة من القوات الأوكرانية على محاور القتال شرق أوكرانيا.

وبثت القوات الروسية، مقطعًا مصورًا التقطت من طائرة مسيرة، يظهر لحظة هجومها وانفجارها بوسط أربعة جنود أوكرانيين، ما أسفر عن قتلى واصابات.

وتركت القوات، ملقاه على الأرض، دون أي مساعدة طبية أو ميدانية من اقرنائهم.

بدوره، كشف وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أمس، النقاب عن الخسائر المادية والبشرية التي لحقت بالجيش الاوكراني، منذ بداية الهجوم المضاد.

وأعلن شويغو، في مؤتمر صحفي، أن خسائر أوكرانيا بلغت أكثر من 26 ألف فرد عسكري و 3 آلاف قطعة من الأسلحة المختلفة.