مسؤول "إسرائيل" كبير يحذر "جيش الاحتلال" من كارثة محتملة وفوضى هي الأسوأ

حذر مسؤول أمني "إسرائيلي" كبير من كارثة محتملة في أي حرب قادمة تخوضها "إسرائيل" متعددة الجبهات، وغرقها في فوضى هي الأسوأ.

ووفقاً لموقع القناة 7 العبرية، فقد حذر اللواء الاحتياط يتسحاق بريك، القائد السابق للكليات العسكرية ومفوض قبول الجنود، من كارثة مُحتملة في الحرب متعددة الجبهات القادمة بسبب عدم استعداد جيش الاحتلال والمؤسسة الأمنية في مواجهة سيناريوهات التهديد للجبهة الداخلية.

وقال بريك :" ستغرق "إسرائيل" في فوضى أسوأ من الأحداث التي وقعت في المدن المختلطة إبان العدوان على قطاع غزة في مايو عام 2021."

ولفت إلى أنه في الحرب متعددة الجبهات المقبلة ستكون حربًا شاملة، وسيتم إطلاق 3500 صاروخًا على كيان الاحتلال يوميًا.

وأفاد بريك، أن فلسطينيي الداخل يمتلكون 400 ألف قطعة سلاح، ولديهم مخابئ للذخيرة اغتنموها من جيش الاحتلال، سيدخلون إلى المدن مثل، الناصرة، حيفا، عكا، اللد، كل المدن، بما في ذلك المدن الأخرى، ويطلقون النار على كل ما يقف أمامهم.

وشنت "إسرائيل" عدواناً كبيراً على مدينة جنين الأسبوع الماضي، في عملية أقر مسؤولون صهاينة بفشلها في القضاء على المقاومة، فيما أطلقت عدة صواريخ من لبنان نحو الأراضي المحتلة، فيما ردت "إسرائيل" بقصفها 15 قذيفة مدفعية على منطقة كفر شوبا الحدودية (جنوبي لبنان).

تجدر الإشارة إلى أنه في يونيو/حزيران 2023، شهدت منطقة جبل روس الحدودية بين لبنان وإسرائيل استنفارا عسكريا بسبب تجريف إسرائيل أراضي لبنانية، وأطلقت القوات الإسرائيلية قنابل مدمعة على عدد من اللبنانيين الذين نزعوا شريط أسلاك شائكة في المنطقة.