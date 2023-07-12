تقرير"اسرائيلي":عمل الشاباك ضد المقاومة في الضفة أًستنفذ والعنف دفع شباب جدد للمقاومة

أكد تقرير "إسرائيلي" اليوم الأربعاء 12/7/2023 ان طريقة عمل جيش الإحتلال والشاباك ضد المقاومة في الضفة قد أًستنفذت، وأصبحت حلقة من العنف تغذي نفسها، وكلما زاد الجيش "الإسرائيلي" من نشاطه ضد المقاومين وسقط ضحايا كلما ازداد دافع الشباب الفلسطيني للانضمام إلى القتال ضد الجيش الإسرائيلي واستهداف المستوطنين وجنود الجيش الإسرائيلي.

وقال تقرير لمعهد دراسات الأمن القومي الصهيوني ونشره موقع عكا انه من الواضح أن الجيش "الإسرائيلي" فقد السيطرة على المستوطنين في شمال الضفة والذين بدورهم يصعدون أعمال الانتقام ضد الفلسطينيين ويتلقون الدعم السياسي من الوزراء المتطرفين في الحكومة.

وشدد التقرير يجب على "إسرائيل" أن تساعد السلطة الفلسطينية في فرض سيطرتها على الضفة لأن البديل لإعادة السلطة إلى شمال الضفة هو أن يستولي الجيش الإسرائيلي على المنطقة ويديرها ككانتون (كيبوتس) مستقل بحيث تقع مسؤولية وعبء رعاية السكان الفلسطينيين على عاتق إسرائيل ، وهذه ستكون خطوة كبيرة في تسريع الانتقال إلى واقع الدولة الواحدة الذي تخشاه إسرائيل.