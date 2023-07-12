مهجة القدس: الأسير المجاهد جهاد بني عودة يتنسم عبير الحرية

أفادت مؤســـسـة مهجة الـقـدس للـشـهـداء والأسـرى والجرحى؛ أن ســلـطـات الاحتلال الصهـيـوني أفـرجـت مساء أمس عن الأسير المجاهد جهاد حمزة علي بني عودة (20 عامًا) من بلدة طمون بمحافظة طوباس شمال الضفة المحتلة، وذلك بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة 13 شهرًا.

وأوضحـت مهـجـة الـقـدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 06/06/2022م؛ ووجهت له سلطات الاحتلال تهمة القيام بأعمال مقاومة؛ وهو ينتمي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

جدير بالذكـر أن الأسير المحرر جهاد بني عودة ولد بتاريخ 03/03/2003م، وهو أعزب، وأفرج عنه من سجن مجدو الاحتلالي.

من جـهــتـهــا تــتــقـدم مـؤســـسـة مهــجـة الــقــدس بالتهـنـئـة القـلبيـة الـحـارة من الأســـيـر المحـرر جهاد بني عودة وعائلته المجاهدة، بمناسبة تحرره، متمنيةً الإفراج العاجل عن جميع أسرانا وأســيراتنا من ســجون الاحتلال الصهيوني.



