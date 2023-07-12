جريمة جديدة في الداخل المحتل راح ضحيتها شاب ترفع عدد القتلى لـ111

قتل الشاب علاء كناعنة في الثلاثينيات من عمره صباح اليوم الأربعاء 12/7/2023، في جريمة إطلاق نار ببلدة كفر قرع في وادي عارة بالداخل الفلسطيني المحتل، ما يرفع الى 111 عدد ضحايا جرائم القتل بالداخل المحتل منذ مطلع العام الجاري.

وتعرض الشاب إلى إطلاق نار فور خروج من منزله، حيث تم استهدافه خلال سفره بمركبته.

وأمس الثلاثاء، قتل الدكتور رامز محمد حمدان أبو عصبة (40 عاما)، في جريمة إطلاق نار ارتكبت في بلدة جت، فيما أصيبت امرأة في جريمة منفصلة ارتكبت في مدينة الطيبة، وفي جريمة ثالثة، أصيب قاصران من مدينة الطيرة في جريمة طعن.

ومع جريمة القتل في كفر قرع صباح اليوم الأربعاء، ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري، إلى 111 قتيلا خلال نصف عام لتقترب من حصيلة ضحايا العام الماضي، بينما جرى توثيق أكثر من 111 جريمة قتل في العام 2021.

وتتوالى أحداث العنف وجرائم القتل بشكل يومي في المجتمع العربي، في الوقت الذي تتقاعس فيه شرطة الاحتلال عن محاربة الجريمة، وسط مؤشرات تؤكد تواطؤ أجهزة أمن الاحتلال مع منظمات الإجرام.