بعد تعافيه لأيام عدة.. الدولار يتراجع أمام الشيكل في فلسطين اليوم الاربعاء 12-7-2023

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الشيكل الإسرائيلي ، اليوم الأربعاء 12-7-2023، بشكل ملحوظ نسبيًا، بعد أن تخطت الـ70.

ووصل سعر الدولار أمام الشيكل، وفق أخر التحديثات، إلى 3.68، وسط توقعات بتسجيل انخفاض أكثر ولكن بشكل محدود.

وتبقى تلك التوقعات مرهونة، بالأوضاع الداخلية والأزمات السياسية والأمنية داخل الكيان المحتل، وعوامل أخرى.

بالمقابل، جاء سعر الدينار الأردني مقابل الشيكل وصل إلى حد 5.19، فيما وصل سعر اليورو 4.06.

أما سعر الجنيه المصري، سجل، نحو 0.12، كما ووصل سعر الريال السعودي، إلى 0.98 شيكل.

سعر الدولار مقابل الشيكل اليوم الاربعاء 12-7-2023