من هي الدولة التي أطلقت اليوم صاروخاً باليستياً حطم الرقم القياسي لأطول رحلة من نوعها ؟

قالت وزارة الدفاع اليابانية، اليوم الأربعاء 12/7/2023، إن رحلة الصاروخ الكوري الشمالي الذي تم إطلاقه صباح اليوم استغرقت 74 دقيقة وهو الأطول في سلسلة إطلاق الصواريخ التي تقوم بها هذه الدولة.

ونقلت صحيفة Asahi اليابانية عن مصادر في الوزارة: "استمرت رحلة الصاروخ لمدة تقرب من 74 دقيقة، وفي الساعة 11:13 (5:13 بتوقيت موسكو) سقط الصاروخ خارج المنطقة الاقتصادية الحصرية لليابان في بحر اليابان على بُعد نحو 250 كيلومتراً غرب جزيرة أوكوسيري في هوكايدو".

في هذه الصورة التي قدمتها وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، يتم إطلاق نظام صاروخي تكتيكي للجيش أو صاروخ ATACMS خلال مناورة عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في مكان غير معلوم في كوريا الجنوبية.

وأشار التقرير إلى أن ارتفاع الصاروخ بلغ 6,000 كيلومتر (3,728 ميلا)، وامتد مداه لمسافة 1,000 كيلومتر. ووفقًا لهيئة الإذاعة اليابانية، يعتقد أنه صاروخ باليستي عابر للقارات، وتم إطلاقه على مسار معلق.

وأعلنت طوكيو، في وقت سابق، اليوم الأربعاء، أن كوريا الشمالية قامت بإطلاق صاروخ باليستي في تمام الساعة 9:59 صباحًا بالتوقيت المحلي (3:59 بتوقيت موسكو).

وأعربت طوكيو عن احتجاجها على كوريا الشمالية، ولم ترد تقارير عن أي أضرار للسفن البحرية أو الطائرات اليابانية.

ويعد هذا الإطلاق هو الثاني عشر من نوعه في هذا العام والأول منذ 15 يونيو/حزيران. وفي العام الماضي، أجرت كوريا الشمالية 37 إطلاقًا مشابهًا.