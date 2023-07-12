سعر عيار الذهب 21 في فلسطين ( بيع وشراء ) اليوم الأربعاء 12-7-2023

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 06:18 ص
12 يوليو 2023
سعر عيار الذهب 21 في فلسطين ( بيع وشراء ) اليوم الأربعاء 12-7-2023
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جاء متوسط أسعار عيارات الذهب في فلسطين بالدولار الامريكي والشيكل الاسرائيلي في الاسواق اليوم الأربعاء 12-7-2023 ، على النحو التالي.

الوحدة     شيكل      دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 وصل عند مستوى 229.12 شيكل و62.16 دولار .

سعر الذهب عيار 22 وصل عند مستوى 210.03 شيكل و56.98 دولار .

اسعار الذهب عيار 21 وصل عند مستوى 200.48 شيكل و54.39 دولار .

اسعار الذهب عيار 18 وصل عند مستوى 171.84 شيكل و46.62 دولار .

سعر الذهب عيار 14 وصل عند مستوى 133.65 شيكل و36.26 دولار .

سعر الذهب عيار 12 وصل عند مستوى 114.56 شيكل و31.08 دولار .

اسعار أوقية الذهب وصل عند مستوى 7,126 شيكل و1,933 دولار .

اسعار جنيه الذهب وصل عند مستوى 1,604 شيكل و435.11 دولار .

اسعار كيلو الذهب وصل عند مستوى 229,119 شيكل و62,158 دولار .

سعر الذهب عيار 21 في فلسطين اليوم الأربعاء 21-7-2023

سعر الذهب عيار 21 في فلسطين اليوم الأربعاء 21-7-2023

 

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