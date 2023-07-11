أسعار الذهب اليوم في السعودية الأربعاء 12 يوليو 2023

واصل سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 12 يوليو/تموز 2023، الارتفاع خلال التعاملات بالتوازي مع صعود أسعار المعدن الأصفر عالميا.

عالميا، ارتفعت أسعار الذهب مع انخفاض الدولار اليوم الثلاثاء لكن المعدن الأصفر يكافح لكسب قوة دفع في ظل حذر المستثمرين من خوض رهانات كبيرة قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية التي قد تؤثر على مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي).

زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1928.99 دولار للأوقية. كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.2% إلى 1934.60 دولار للأوقية.

وقال مات سيمبسون كبير محللي السوق في سيتي إندكس إن الذهب تلقى دعما من انخفاض الدولار مع إشارة مجلس الاحتياطي الاتحادي على ما يبدو إلى أنه في نهاية دورة التشديد النقدي، "لكن يبدو أن المستثمرين المتفائلين بارتفاع أسعار الذهب مترددين في الإفراط في الالتزام بموقفهم قبل تقرير التضخم الأمريكي الذي سيصدر يوم الأربعاء".

واقترب الدولار من أدنى مستوى له في شهرين مع احتمال خفض أسعار الفائدة. ومن شأن تراجع الدولار جعل الذهب أرخص لحاملي العملات الأجنبية.

وقال العديد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي أمس الاثنين إن المركزي الأمريكي سيحتاج على الأرجح إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر للسيطرة على التضخم، لكن نهاية دورة تشديد السياسة النقدية الحالية تقترب.

سعر الذهب في السعودية

سجل سعر الذهب في السعودية عيار 24، نحو 233.05 ريال (62.15 دولار) بحسب منصة "goldprice".

ويعتمد سعر الذهب في السعودية على مجموعة من العوامل الحاكمة في السوق أبرزها سعر المصنعية على كل غرام من الذهب، كذلك نوع الذهب ومصدره والعلامة التجارية للمنتجات سواء مشغولات أو سبائك.

كما سجل سعر غرام الذهب في السعودية عيار 21، نحو، 203.92 ريال (54.38 دولار).

وسجل سعر غرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية حوالي 174.79 ريال (46.61 دولار).

أسعار الذهب اليوم في السعودية مع المصنعية

وبلغ متوسط سعر شراء الذهب الجديد مع المصنعية في السعودية حوالي 249.95 ريال لعيار 22 فيما بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 240.63 ريال، وبلغ متوسط سعر شراء غرام الذهب الجديد في السعودية اليوم من عيار 18 نحو 234.22 ريال.

أسعار الذهب اليوم في السعودية المستعمل

سجل سعر الذهب في السعودية اليوم المستعمل من عيار 22 نحو 208.63 ريال، بينما سجل سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 198.92 ريال، وبلغ متوسط السعر لعيار 18 نحو 169.79 ريال.

سعر سبيكة الذهب في السعودية

تنتج المملكة العربية السعودية السبائك الذهبية بأوزان مختلفة تبدأ من 10 غرامات وصولا إلى كيلوغرام.

حقق سعر سبيكة الذهب في السعودية زنة الـ10 غرامات نحو 2395.79 ريال سعودي (638.88) دولار، سجل سعر السبيكة الذهب في السعودية زنة الـ20 غراما نحو 4758.95 ريال سعودي (1269.05) دولار.

بلغ سعر السبيكة الذهب زنة 50 غراما في السعودية حوالي 11815.80 ريال سعودي (3150.88) دولار، وسجل سعر سبيكة الذهب زنة واحد كيلوغرام نحو 23584.99 ريال سعودي (6289.33) دولار.

يبلغ سعر أوقية الذهب في السعودية نحو 7078.94 ريال سعودي (1887.72) دولار والأوقية هي مقياس للذهب تعادل 31.3 غرام من الذهب.