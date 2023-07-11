سعر الذهب في سوريا عيار 21 و18 للشراء والبيع اليوم الأربعاء 12-7-2023 ، وفي هذه المقالة جدد فريق فلسطين اليوم المعلومات الجديدة التي تخص تلك الأسعار في التعاملات الفورية بالأسواق حيث يتم اعدادها كل يوم حتى يتمكن كافة المتابعين في جميع المحافظات من التعرف عليها بكل سهولة تامة وبدون أي عوائق ويترتب على مسامعكم الان المواصلة في قراءة ما يلي .

سعر الذهب في سوريا اليوم الأربعاء 12-7-2023

وبعد هذه المقدمة سوف تتعرفون على السعر الجديد الخاص بهذا المعدن ( الذهب ) ويترتب عليكم فيما بعد ذلك من الاستمرار بمتابعة ما يلي .

ولقد وضعنا لكم في هذه الفقرة الأسعار الجديدة ، حيث جاءت على النحو الآتي: سعر الذهب في دمشق اليوم عيار 21 ، شراء: 556,000، ومبيع: 562,000 ووصل في الإغلاق السابق عند : 562,000 ليرة.

سعر الذهب في حلب عيار 21 اليوم ، شراء: 567,000 ، مبيع: 575,000 كما ووصل في الإغلاق السابق عند: 575,000 ليرة .

سعر الذهب في ادلب عيار 21 اليوم ، شراء: 546,000 ، مبيع: 549,000 ، ووصل في الإغلاق السابق عند ، 549,000 ليرة .

سعر الذهب في الحسكة عيار 21 اليوم ، شراء: 555,000 ، مبيع: 558,000 ، ووصل في الإغلاق السابق عند: 558,000 ليرة.

ونريد ان ننوه إلى هذه الاسعار تختلف من محال لآخر باختلاف نسبي.



وفي نهاية المقالة التي حرص فيها فريق الموقع على نشر التفاصيل الكاملة الخاصة بهذا الموضوع حول سعر الذهب في سوريا عيار 21 و18 للشراء والبيع اليوم الأربعاء 12-7-2023 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .