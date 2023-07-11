بالصور الجهاد الإسلامي برفح تختتم مخيماتها الجهادية "ثأر الأحرار - نخبة التحرير"

اختتمت حركة الجهاد الإسلامي - اقليم رفح "منطقة الجنينة"، مساء اليوم الثلاثاء 11/7/2023، مخيماتها الجهادية "مخيمات ثأر الأحرار - نخبة التحرير" خلال حفل تخرج أقامته في أحد المواقع العسكرية التابعة لسرايا القدس بلواء رفح جنوب قطاع غزة.

وحضر الحفل عدد من قادة حركة الجهاد الإسلامي وسرايا القدس ولفيف من أبناء وكوادر الحركة في رفح وسط حضور اعلامي محلي.

ونفذ المشاركون في مخيمات ثأر الأحرار، خلال الحفل عروضاً عسكرية متنوعة، ورفعوا خلال الحفل صور شهداء معركة ثأر الأحرار التي خاضتها سرايا القدس رداً على اغتيال قادتها "جهاد الغنام ، خليل البهتيني ، طارق عز الدين ، اياد الحسني، علي غالي ، أحمد أبو دقة".

وفي كلمة له خلال حفل التخريج، أكد عضو المكتب السياسي في حركة الجهاد الإسلامي د. وليد القططي: "أن نهج التغيير بالشهادة كان حاضراً في النظرية الثورية لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين منذ نشأتها، فقد ساهمت الحركة في إحداث التغيير بفكرها الجهادي الثوري"

وقال:" هذه المخيمات تؤكد على مصداقية حركة الجهاد الاسلامي في التربية فهي تؤهل الجيل لحمل الراية وتؤسس جيل منحاز لطريق الجهاد والمقاومة ومؤمن بهذا الخيار وأن فلسطين هي القضية المركزية وأن الجهاد فرض عين".

وشدد على ضرورة التمسك بخيار الوحدة الوطنية الفلسطينية وبمشروع المقاومة وتحرير الأرض.

ولفت إلى أن الجهاد الاسلامي عملت لخلق جيل يتربى على الأخلاق الاسلامية وعلى حب الوطن والمقاومة الفلسطينية مدافعاً عن وطنه ضد هذا المحتل في كل الساحات وفي جنين ونابلس".

ووجه "القططي" التحية والشكر الكبير للقائمين على المخيم من أبناء حركة الجهاد الاسلامي في اقليم رفح.

وفي ختام الحفل كرمت قيادة حركة الجهاد الاسلامي عائلة الشهيد القائد الكبير جهاد الغنام.































