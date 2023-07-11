الديمقراطية تطالب السلطة بالإفراج عن الموقوفين وتدعو لوقف الاعتقالات السياسية

أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان أصدرته اليوم استمرار السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية في الضفة الفلسطينية القيام بحملة اعتقالات طالت كوادر وطنية وأسرى محررين ومقاومين، وملاحقة النشطاء على خلفية معارضتهم للخط والنهج السياسي للسلطة، في مخالفة للقانون الأساسي الفلسطيني وإلحاق الضرر بالوحدة الميدانية التي تجسدت في المقاومة الشعبية.

وأضافت الجبهة، في بيان لها، أن هذه الانتهاكات والممارسات من قبل السلطة تتعارض مع المساعي الهادفة إلى استعادة الوحدة الوطنية، ومع الآمال المعقودة على الخروج بنتائج إيجابية من الدعوة التي وجهت للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية للقاء في القاهرة من أجل إنهاء الانقسام والتصدي لمخطط الضم الذي تحاول دولة الاحتلال تجسيده بممارساتها الإجرامية.

وختمت الجبهة بيانها مجددة دعوتها للسلطة إلى مغادرة هذا المسار والانحياز إلى شعبها، كما طالبت الأجهزة الأمنية بالانحياز الى شعبنا وحمايته من تغول جيش الاحتلال وجرائمه وعربدات المستوطنين في قرانا وبلداتنا، لصون وحدة شعبنا والحفاظ على تماسك نسيجه الاجتماعي وتوفير أهم مقومات استمرار وتصاعد المقاومة بكل أشكالها.