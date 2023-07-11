القوى الفلسطينية تدعو السلطة لوقف الاعتقالات السياسية والافراج عن الموقوفين

أكدت أمانة السر لتحالف القوى الفلسطينية في دمشق، اليوم الثلاثاء، أن القيادة المركزية لتحالف القوى الفلسطينية اجتمعت في دمشق، وأشادت ببطولة المقاومة الفلسطينية والوحدة الميدانية بين جميع المقاتلين في مخيم جنين في فشل جيش العدو في تحقيق اهدافه.

ودعت القوى الفلسطينية، شعوب الأمتين العربية والإسلامية الى مزيد من تقديم الدعم للشعب الفلسطيني.

كما وأكدت أن الحوار بين فصائل الفلسطينية من اجل اعادة وبناء مؤسسات منظمة التحرير وانتخاب مجلس وطني جديد ولجنة تنفيذية على أسس وطنية تؤكد على وحدة الشعب الفلسطيني والأرض الفلسطينية والكفاح المسلح لتحرير فلسطين وسحب الاعتراف بالعدو الصهيوني.

وشدّد القوى، على ضرورة دعوة كل القوى الفلسطينية لجلسات الحوار في القاهرة.

ودعت إلى وقف الاعتقالات السياسية من قبل السلطة الفلسطينية وإطلاق سراح جميع الموقوفين فورا في سجون السلطة في الضفة الغربية وهى خطوة على طريق إنجاح الحوار المرتقب في القاهرة بدعوة من جمهورية مصر العربية.

وجهت الشكر لجمهورية الجزائر لدعمها ومساعدتها في اعادة أعمار مخيم جنين.