سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 12 يوليو 2023-استقرار الذهب في مصر

استقر سعر الذهب اليوم في مصر، الأربعاء عدة انخفاضات سجلها في الأيام الماضية، في ظل ارتفاع المعدن النفيس عالميا، حيث تتباين أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من منطقة إلى أخرى وحسب نوع الذهب ونوع القطعة الذهبية كذلك من غرام إلى آخر.

سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 12 يوليو 2023

وفيما يتعلق بسعر الذهب بالمصنعية في مصر يضاف إلى السعر المعلن ما بين 60 إلى 120 جنيها حسب نوع القطعة الذهبية

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء

سجل غرام الذهب عيار 24 نحو 2486 جنيها للشراء و2474 للبيع مقابل 2497 جنيها للشراء و2486 جنيها للبيع أمس وفقا لمنصة غولد برايس توداي.

وسجل غرام الذهب عيار 18 نحو 1864 جنيها للشراء و1856 جنيها للبيع مقابل 1864 جنيها للبيع، و1873 جنيها للشراء أمس.

كم سعر الجنيه الذهب اليوم؟

أما سعر الجنيه الذهب في مصر فسجل حوالي 17400 جنيه للشراء و17320 جنيها للبيع.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن

وسجل سعر غرام الذهب اليوم في مصر، عيار 21 نحو 2175 جنيها للشراء و2165 للبيع مقابل 2185 جنيها للشراء و2175 جنيها للبيع أمس.

أسعار الذهب عالميا

وبحلول الساعة 0531 بتوقيت جرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1928.99 دولار للأوقية. كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.2% إلى 1934.60 دولار للأوقية.