سعر الذهب اليوم في الأردن الأربعاء 12 يوليو 2023- سعر الذهب بالدينار- ارتفعت أسعار الذهب اليوم، بعد استقرار نسبي في الأيام الماضية.

وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب مع انخفاض الدولار اليوم الأربعاء لكن المعدن الأصفر يكافح لكسب قوة دفع في ظل حذر المستثمرين من خوض رهانات كبيرة قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية التي قد تؤثر على مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي).

زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1928.99 دولار للأوقية. كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.2% إلى 1934.60 دولار للأوقية.

سعر الذهب اليوم في الأردن

سجل سعر غرام الذهب عيار 24 في الأردن 44.16 دينار أردني وفقا لمنصة غولد برايس توداي التي ترصد أسعار المعدن النفيس بالدول العربية.

كما بلغ سعر الذهب في الأردن عيار 18 نحو 33.12 دينار أردني، وسجل سعر غرام الذهب عيار 14 في الأردن اليوم نحو 25.76 دينار أردني.

أسعار الذهب اليوم في الأردن عيار 21

بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن، 38.64 دينار أردني، وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في الأردن 1373 دينارا أردنيا، وبلغ سعر كيلو الذهب اليوم في الأردن 44156 دينارا أردنيا، وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في الأردن 309.10 دينار أردني.