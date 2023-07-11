الريان القطري يعلن حسمه صفقة مورينو

أعلن نادي الريان القطري، اليوم الثلاثاء، حسمه صفقة الإسباني رودريغو مورينو (32 عامًا)، نجم هجوم ليدز يونايتد الإنجليزي.

وأوضح النادي القطري، في بيان له، أن الاتفاق بين الطرفين تم فعليا، وبانتظار الإعلان الرسمي خلال الساعات المقبلة.

وأضاف البيان، أن النادي "استطاع إقناع اللاعب بخوض التجربة القطرية رغم العروض الأخرى التي تلقاها، أبرزها من إشبيلية الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي".

يشار إلى أن اللاعب مورينو بدأ مسيرته مع فريق الشباب في سلتا فيغو ثم لعب مع الفريق الثاني لريال مدريد (كاستيا)، قبل أن ينتقل إلى بنفيكا البرتغالي في 2010.

وحقق اللاعب الدولي، لقب الدوري عام 2014، ثم إلى فالنسيا في العام ذاته، قبل أن ينضم لليدز يوناتيد منذ 2020، كما أنه خاض، 28 مباراة مع منتخب إسبانيا، سجل خلالها 8 أهداف.