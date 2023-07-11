رطوبة عالية.. فلسطين تتأثر بموجة حارة غدًا الأربعاء 12-7-2023

من المتوقع أن تتأثر جميع الأراضي الفلسطينية، غدًا الأربعاء 12-7-2023، بكتلة هوائية حارة التي يرافقها ارتفاع بدرجات الحرارة.

كما ويرافق هذه الموجة الذي تعد الهند مصدرها، رطوبة عالية وأجواء جافة خانقة، وستصل درجات الحرارة في بعض المناطق خلال اليومين المقبلين، إلى أواخر الثلاثينيات.

وتزداد حدة هذه الموجة التي ستتأثر بها دول عربية مجاورة، بداية الأسبوع المقبل.

وينصح الاطباء، المواطنين بضرورة تجنب اشعة الشمس بشكل مباشر لفترات طويلة، مؤكدين، أن ارتفاع الحرارة قد يعرض الأشخاص لجهاد حرارة من ضربات الشمس تصل لحد الإغماء.

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طقس فلسطين اليوم الاربعاء 12-7-2023