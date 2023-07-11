موعد ونسبة صرف رواتب موظفي حكومة غزة مدنيين وعسكريين يونيو 2023- مع تأخر صرف رواتب موظفي حكومة غزة مدنيين وعسكريين يكثر السؤال حول موعد صرفها ونسبة الصرف لشهر يونيو 2023، خاصةً مع إعلان وزارة المالية عن موعد صرف رواتب المتقاعدين في غزة.

موعد ونسبة صرف رواتب موظفي حكومة غزة مدنيين وعسكريين يونيو 2023

وفي الأشهر الأخيرة، دأبت وزارة المالية في قطاع غزة على صرف رواتب موظفي غزة في منتصف الشهر بنسبة 60% وبحد أدني 1800شيكل، رغم تذمر الموظفين أنفسهم والمطالبة بسرعة صرفها.

موعد صرف رواتب متقاعدين حكومة غزة

وأعلنت وزارة المالية في تصريح لها عن موعد صرف متقاعديها حيث تم صرفها اليوم الثلاثاء 11-7-2023م، فيما ينتظر الموظفون إعلان موعد صرف رواتبهم.

نقابة الموظفين ترفض تأخر صرف الرواتب

نقابة الموظفين بغزة، أكدت، رفضها القاطع لاستمرار تأخير صرف رواتب، وأضافت: أنها "ستلجأ لكل الأساليب وستطرق كل الأبواب من أجل تحصيل حقوق أكثر من 40 ألف موظف، للعيش بحياة كريمة، كما عبرت عن رفضها المطلق، لأي حديث عن تخفيض نسبة الصرف الحالية، مهما كانت الظروف.

وطالب نقيب الموظفين بغزة، خليل الزيان، الجهات الحكومية المسؤولة، بتسريع عملية صرف رواتب الموظفين وعدم تأخرها، مؤكدًا أن تأخر الصرف يزيد من معاناة الظروف المعيشية الصعبة ويولد الآلام للموظفين ولأسرهم.

وقال الزيان، في تصريح إذاعي، تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": إنه "لا يوجد رؤية واضحة حتى اللحظة، عن سبب التأخير، وموعد الصرف، حيث كان من المفترض صرف الرواتب اليوم".

وأضاف النقيب، أن تأخر الصرف يرهق الموظفين، لا سيما بعد خروجهم من عيد الأضحى مع تكاليفه، مشيرًا إلى أن بعض الموظفين يذهبون إلى مؤسساتهم مشيًا على الأقدام، وآخرين تم سجنهم على ذمم مالية.

وأكد أن التأخر يأكل من عزيمتهم وصمودهم في ظل هذه الظروف الصعبة والمعقدة، ولا بد من المحافظة على هذه المنظومة الحكومية من الانهيار بدعم وتعزيز الموظف والنظر إليه نظرة إيجابية.

نسبة صرف رواتب موظفي قطاع غزة

ويبلغ عدد الموظفين في قطاع غزة، قرابة 50 ألف موظف، بين مدني وعسكري حيث تصرف لهم الجهات الحكومية راتبا بقيمة 60%، وحدا أدنى يبلغ 1800 شيكل إسرائيلي (الدولار يساوي 3.72))

ولم يتلق موظفو الحكومة في غزة راتباً كاملاً، منذ نهاية عام 2013 أي منذ قرابة عشر سنوات، فيما اتبعت الجهات الحكومية سياسة صرف نسبة من الراتب، بدأت بصرف 40%، ثم ارتفعت إلى 50% قبل أن تصل مع نهاية حرب غزة عام 2021 إلى 60%.

وترجع الجهات الحكومية في غزة أسباب عدم صرف رواتب كاملة، إلى الحصار الإسرائيلي المشدد المفروض منذ عام 2006، إلى جانب غياب الموارد المالية والاعتماد على الموارد المحلية مثل عائدات الضرائب، التي يتم تحصيلها من البضائع والمواطنين.