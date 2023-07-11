كيفية الاشتراك في نتائج التوجيهي عبر جوال 2023 في فلسطين - طريقة الاشتراك

كيفية الاشتراك في نتائج التوجيهي عبر جوال 2023 في فلسطين ، وفي هذا التوقيت يواصل الطلبة البالغ عددهم أكثر من 40 ألف مع أولياء امورهم في البحث عبر محرك جوجل الشهير من اجل التعرف على هذه الطريقة من أجل التعرف على النتيجة مع البدء الفوري لمؤتمر وزارة التربية والتعليم في فلسطين وفي هذا الاطار يقدم لكم فريق فلسطين اليوم الاخباري تلك الخطوات في هذه المقالة التي جرى نشرها وتوزيعها على معظم المنصات الرقمية الخاصة بصفحاتنا من أجل تعميم الفائدة وعن الباقي فهو التالي :

كيفية الاشتراك في نتائج التوجيهي 2023 شركة جوال

شركة جوال تعلن لأهالي ولطلاب الثانوية العامة .. نتيجتك على موبايلك ، مجانا | من موبايلك ؛ أسهل وأسرع الطرق للحصول على علامة التوجيهي فور إعلان النتائج من قبل وزارة التربية والتعليم من خلال جوال ، لمشتركي جوال بقطاع غزة أرسل G ومشتركي الضفة أرسل W ثم فراغ ثم رقم الجلوس مكون من 6 خانات إلى الرقم المختصر 37022 .

تسجيل نتائج التوجيهي في شركة جوال 2023 في قطاع غزة والضفة

موعد نتائج الثانوية العامة التوجيهي 2023 في فلسطين بالأسماء

وحتى كتابة هذه المقالة اليوم الخميس الموافق 11-7-2023 فإن وزارة التربية والتعليم العالي لم تعلن عن موعد نتائج الثانوية العامة التوجيهي 2023 في فلسطين لكنه وبحسب السنوات الماضية فإنه من المتوقع ان يكون في أواخر شهر تموز الحالي.

ونذكر الجميع إلى أن فريق فلسطين اليوم سوف يقوم في الإعلان عن موعد نتائج الثانوية العامة التوجيهي 2023 في فلسطين حال أعلنت وزارة التربية عنه .

موعد نتائج التوجيهي 2023 في الضفة وغزة

ونسعى في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، للبحث حول موعد نتائج الثانوية العامة التوجيهي 2023 في فلسطين، حيث أكد مدير عام القياس والتقويم والامتحانات بوزارة التربية والتعليم محمد عواد، أن عملية تصحيح امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي" للعام الجاري تسير بشكل طبيعي خلال أيام عيد الأضحى المبارك في المراكز الثلاث.

وحول الدرجات، وبحسب محمد عواد فقد قال إنه من المبكر الحديث فيما يتعلق بالدرجات ونسبها لأن عمليات التصحيح جارية حتى اللحظة، أكمل حديثه أنه مع نهاية الشهر الجاري تتضح الأمور بشأن إعلان نتائج الثانوية العامة.

موعد نتائج الثانوية العامة 2023 في فلسطين

وحتى كتابة هذه المقالة لم يتم الاعلان بشكل رسمي عن موعد نتائج التوجيهي في فلسطين 2023 ، لكنه من المتوقع ان يكون في منتصف الشهر الجاري .

طريقة الاشتراك في حملة نتائج التوجيهي 2023 جوال

رابط نتائج التوجيهي 2023 في فلسطين

وبحسب ما جاء في تصريح مدير عام القياس والتقويم والامتحانات في وزارة التربية والتعليم بغزة جمال يوسف وهو التالي:

أولا: إن عملية تصحيح أوراق الإجابات لامتحانات الثانوية العامة لا زالت مستمرة، والانتهاء من عملية التصحيح نهاية هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع القادم على أبعد تقدير.

ثانيا: نؤكد عدم موجود موعد محدد للإعلان عن نتائج الثانوية العامة، وربما تكون خلال الأسبوع الأخير من الشهر الحالي، كما هو مخطط له من قبل الوزارة.

ثالثا: لجان التصحيح لا تزال تمارس عملها، وهناك عدة مباحث لا زالت قيد التصحيح مثل الثقافة العليمة والتكنلوجيا والتربية الدينية، وأجزاء من مباحث أخرى، وفي نهاية المقالة التي نتحدث بها حول تسجيل نتائج الثانوية العامة توجيهي في شركة جوال 2023 في فلسطين قطاع غزة والضفة نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .