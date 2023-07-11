بالفيديو الأشغال لـ"فلسطين اليوم": الاحتلال صادر آليات تعمل لصالح مشروع شق طريق في رام الله

صادرت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، آليات تعمل لصالح وزارة الأشغال في الضفة الغربية المحتلة، في الطريق بين عين قينيا وبيتونيا غرب رام الله.

وأكد مدير الاعلام والعلاقات العامة في وزارة الاشغال، عبد الحق قنداح، في تصريح صحفي لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن قوات الاحتلال صادرت ثلاثة آليات منها جرافة، أثناء عملها في مشروع شق طريق تشرف عليه وزارة الاشغال.

وأوضح قنداح، أن قوات الاحتلال منعت العمال من عملهم في إكمال بناء المشروع الجديد، بعد مصادرة الآليات، مشيرًا إلى أنه سيتم البدء في إعادة العمل به، حين إرجاع تلك الآليات.

وأضاف أن القوات تتحجج بأن المشروع يقع في منطقة (ج)، وهي مناطق تخضع لسيطرة الاحتلال أمنيًا.

وتشكل هذه المناطق المنصوص بها في اتفاقية اوسلو (2) المرفوضة من شريحة واسعة من الشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة والسياسية، بنحو (61) بالمئة من أراضي الضفة، التي تشهد توغلاً كبيرًا في بناء آلاف الوحدات الاستيطانية، وتهجيراً قسرياً للسكان.