اعتقال مواطن وضع حبوب مخدرة في منزل طليقته بأريحا

أعلنت الشرطة في أريحا بالضفة المحتلة، اليوم الثلاثاء 11/7/2023 اعتقالها مشتبه فيه من خارج المحافظة حاول الايقاع بطليقته عبر وضع مواد يشتبه أنها مخدرة في منزلها .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أن فرع مكافحة المخدرات بشرطة المحافظة تلقى إتصالاً من مشتبه فيه وبلاغاً من طليقة هذا الشخص بوجود مواد يشتبه أنها مخدرة وهي 6 حبات من حبوب مادة الإكستازي في المنزل.

ولفتت الشرطة إلى أنه بالمتابعة والتحري تم ضبط هذه المواد والقبض على مشتبه فيه وبسماع أقواله أفاد أنه قام بدفع مبلغ مالي لشخصٍ مقابل وضع هذه المواد بمنزل طليقته للإيقاع بها بسبب وجود خلافات عائلية حول حضانة الأطفال.

وأكدت الشرطة التحفظ على المشتبه فيه لحين إحالته لجهة الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقه أصولاً.