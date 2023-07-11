ترددات جميع قنوات ام بي سي mbc الجديد 2023 على النايل سات HD

ترددات جميع قنوات ام بي سي mbc الجديد 2023 على القمر الصناعي النايل سات HD ، وعكف فريق فلسطين اليوم على تجديد المعلومات الجديدة التي تخص هذا الموضوع حيث استطاعت ان تشكل قاعدة جماهيرية واسعة على مستوى المنطقة العربية كافة بسبب المحتوى الجيد الذي تقدمه لعامة المشاهدين من برامج ومسلسلات متنوعة وعلى مدار الساعة ويؤكد لكم فريق الموقع بأنه عند قراءة جميع السطور سوف تحصلون عليها بكل اريحية تامة كما ونشير لكم إلى أننا نقوم على مدار الوقت في نشر سلسلة مقالات عدة نتحدث فيها عن معظم الترددات للقنوات العربية والأجنبية كما هو الحال هنا والتي جاءت تفاصيلها على النحشو التالي :

تردد قنوات ام بي سي mbc على جميع الأقمار 2023

وسوف نبدأ معكم في هذه التفاصيل بشأن تردد قنوات mbc 2023 على جميع الأقمار حيث يمكن لكم الان ضبط الإشارة على الرسيفر بكل اريحية تامة وجاءت تفاصيلها على النحو التالي:

تردد قناة MBC 1

أولا: القمر الصناعي: نايل سات

ثانيا: التردد: 11470 – 11559

ثالثا: معدل الترميز : 27500

رابعا: الاستقطاب: أفقي

خامسا: معامل تصحيح الخطأ: 5/6

سادسا: الجودة: SD



تردد قناة MBC MASER

ولقد وضعنا لكم في هذه الفقرات تردد قناة ام بي سي مصر MBC MAER وهو :

أولا: القمر الصناعي : نايل سات

ثانيا: التردد : 11938

ثالثا: معامل الترميز : 27500

رابعا: معامل التصحيح : 5/6

خامسا: الجودة : HD

سادسا: الاستقطاب : عمودي

تردد قناة MBC 3

وتعد هذه القناة من قنوات ام بي سي الشهيرة في عرض البرامج الكرتونية والترفيهية للأطفال وجاء ترددها التالي :

أولا: القمر الصناعي : نايل سات

ثانيا: التردد : 11475

ثالثا: معامل الترميز : 27500

رابعا: معامل التصحيح : 5/6

خامسا: الجودة : HD

سادسا: الاستقطاب :عمودي

خطوات ضبط تردد قناة ام بي سي على النايل سات 2023

تردد قناة ام بي سي بوليود

ونشير لكم إلى أن قناة MBC بوليود تم إطلاقها في 26 أكتوبر 2013 وهي تابعة لمجموعة مركز تلفزيون الشرق الأوسط حيث جاء ترددها على النحو التالي:

أولا: القمر: نايل سات

ثانيا: التردد : 11559

ثالثا: معامل الترميز : 27500

رابعا: معامل التصحيح : 5/6

الجودة : HD

الاستقطاب : عمودي

تردد قناة ام بي سي دراما MBC Drama

ونلفت لكم انتباهكم إلى أن قناة ام بي سي دراما قد بدأت بثها في27 نوفمبر 2010 حيث تزامن إطلاقها مع الذكرى العشرين للمجموعة وفيما يلي تردد القناة وهو :

أولا: القمر : عرب سات

ثانيا: معدل الترميز: 27500

ثالثا: التردد: 11270.

رابعا: الاستقطاب: رأسي V.

خامسا: معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

سادسا: الجودة : HD

القمر الصناعي: نايل سات

أولا: معدل الترميز: 27500

ثانيا: التردد: 11559.

ثالثا: الاستقطاب: رأسي V.

رابعا: معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد mbc العراق 2023

القمر الصناعي: نايل سات NileSat.

أولا: تردد : 11315.

ثانيا: الاستقطاب: عمودي V.

ثالثا: ترميز القناة: 27500.

رابعا: تصحيح الخطأ: Auto – تلقائي.

القمر الصناعي: عرب سات ArabSat.

أولا: تردد: 11862.

ثانيا: الاستقطاب: عمودي (V).

ثالثا: تصحيح الخطأ: 3/4.

رابعا: الجودة: HD.

تردد قناة mbc العراق الجديد 2023

ونشير لكم في هذه الفقرة إلى أن قناة MBC العراقية تم انشاؤها عام 2019 ، وهي تبث برامج جذابة ومميزة وهي على النحو التالي :

أولا: القمر الصناعي: نايل سات

ثانيا: التردد: 11862

ثالثا: معدل الترميز: 27500

رابعا: معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

خامسا: الاستقطاب: عمودي

تردد قناة MBC أكشن

وقع مقر هذه القناة الرائدة في العاصمة الرياض ، كما ويصل ترددها على معظم دول المنطقة وفيما يلي ترددها .

القمر الصناعي: نايل سات

أولا: التردد: 11476 و 12015

ثالثا: الاستقطاب: أفقي

رابعا: معدل الترميز: 27500

خامسا: معامل تصحيح الخطأ: 5/6

القمر: عرب سات

أولا: التردد: 11270 و 12284

ثانيا: الاستقطاب: أفقي

ثالثا: معدل الترميز: 27500

رابعا: معامل تصحيح الخطأ: 5/6

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول تردد قنوات mbc 2023 الجديدة على جميع الأقمار نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .